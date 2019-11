Bloccati nel limbo di neve e nebbia: dopo una notte all’addiaccio recuperati i due giovani alpinisti intrappolati sulle Dolomiti Friulane

BELLUNO. Sono stati recuperati nel pomeriggio di ieri ma due giovani alpinisti se la sono vista davvero brutta: si tratta di un ragazzo e una ragazza rimasti intrappolati sulla Cima dei Preti. La montagna in questione fa parte della Prealpi Carniche, con i suoi 2.703 metri di quota, che la rendono la cima più alta delle Dolomiti Friulane, ogni anno attira molti scalatori che si cimentano con le sue sporgenze.

Questo è quanto accaduto anche l’altro ieri quando due alpinisti hanno iniziato l’ascesa alla cima lungo Via dei Triestini, ad un certo punto però, si è alzata una fitta nebbia che ha impedito loro di proseguire.

I due giovani sono rimasti bloccati in un limbo bianco che rendeva impossibile tanto la discesa quanto la salita in quota. Il ragazzo e la ragazza hanno passato un’intera notte all’addiaccio, dopodiché visto che la nebbia non accennava a diradarsi, hanno scelto di lanciare l’allarme prontamente recepito dal soccorso alpino veneto.

La montagna si trova esattamente sul confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, tra le province di Pordenone e Belluno, per questo sono state attivate anche le squadre friulane. La presenza della nebbia però rendeva impossibile l’intervento dell’elicottero per questo i soccorritori sono stati chiamati a loro volta ad una complessa scalata per raggiungere i due giovani, ormai duramente provati dalle condizioni climatiche avverse.

Per farsi un’idea delle condizioni estreme nelle quali si sono trovati loro malgrado i due scalatori basti sapere che nella notte è caduta anche un po’ di neve, che ha imbiancato la Cima dei Preti.

Ad ogni modo ciò non ha fermato il soccorso alpino che introno alle 15e30 ha raggiunto i giovani. La squadra della Valcellina salita dalla Val Cimoliana iniziando le operazioni di recupero e messa in sicurezza.

Nel frattempo altri quattro soccorritori, partiti dal bivacco Greselin lungo la via di salita normale (800 metri di dislivello), sono andati incontro ai colleghi una volta che i due gruppi si sono riuniti è iniziata la discesa assieme ai due alpinisti salvati.

Una volta tornati al bivacco Greselin ad attenderli c’era un terzo gruppo di soccorritori che aveva portato con sé altri viveri e abbigliamento di rinforzo. Dopo aver rifiatato le operazioni hanno potuto concludersi nel migliore dei modi, i soccorritori e i due giovani hanno potuto fare ritorno a casa. Fortunatamente, stanno tutti bene e nessuno si è fatto male.