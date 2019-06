Cede la strada forestale e il pick-up rimane intrappolato. Intervengono i vigili del fuoco

Intorno alle 14 la chiamata per i pompieri di Malé che sono intervenuti con sei vigili e un fuoristrada

MALE'. Stava percorrendo una strada forestale tra i boschi di Montes quando la ruota ha perso aderenza ed è rimasta bloccata in un buco provocato dal crollo del terreno. Il terreno, infatti, provato come in altre parti del Trentino dal maltempo di maggio ha ceduto proprio all'altezza di una canaletta di scolo.

L'acqua, quindi, probabilmente, ha reso più friabile quel punto di strada forestale e così quando il pick-up vi si è trovato a passare anche gli ultimi punti di appoggio per la ruota sono franati. Il mezzo è rimasto bloccato e all'uomo che si trovava alla guida non è restato altro da fare che chiamare i vigili del fuoco.

La chiamata per i pompieri di Malé è arrivata intorno alle 14 e subito i soccorritori si sono recati sul posto con un fuoristrada e sei vigili. A quel punto il pick-up è stato agganciato al fuoristrada ed è stato ''liberato''. Adesso bisognerà provvedere a mettere in sicurezza la strada forestale in quel tratto.