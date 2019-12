Da pochi giorni aveva avuto un bimbo e il contratto a tempo indeterminato. Morto per un malore autista di Trentino trasporti

TRENTO. Era da pochi giorni diventato papà, per la seconda volta, e contemporaneamente aveva ottenuto il contratto a tempo indeterminato. Insomma stava finendo davvero nel migliore dei modi questo 2019 per Gianni Facchinelli, autista di Trentino trasporti. Classe 1978 aveva già un altro bimbo piccolo e giovedì era rientrato a casa durante l'interruzione di un turno di lavoro.

Stava facendo il cosiddetto turno ''spezzato'' quel giorno e dopo aver fatto la prima tranche era rientrato dalla sua famiglia per poi, da programma, riprendere dopo poche ore. E invece all'improvviso si è sentito male. Un malore fulminante. Subito sono stati allertati i sanitari e l'uomo è stato portato in ospedale d'urgenza. Al Santa Chiara di Trento è stato fatto il possibile ma purtroppo, per lui, non c'è stato niente da fare.

Una tragedia terribile. Gianni aveva avuto da pochi giorni un secondo bambino nato a fine novembre del quale era contentissimo e che aveva già portato a far ''conoscere'' ai colleghi. E poi dal primo di dicembre il suo contratto a tempo determinato era stato convertito in indeterminato. Un grande risultato che avrebbe dato a lui e alla sua famiglia sicurezza e stabilità. Colleghi e azienda, che lo ricordano con affetto come un uomo buono e sempre disponibile, si stanno già muovendo per non lasciare sola la famiglia dopo un lutto tanto grave e inaspettato.