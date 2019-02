Dopo la neve, pioggia di interventi per i vigili del fuoco. Chiusa la ex provinciale 90 per uno smottamento

Foto tratta da Facebook

TRENTO. Un'altra giornata di interventi per le conseguenze della forte nevicata degli scorsi giorni per i vigili del fuoco del Trentino.

I vigili del fuoco volontari di Levico sono intervenuti in zona Vetriolo per mettere in sicurezza la sede stradale, sulla quale si è verificata la caduta di alcune piante, probabilmente appesantite proprio dalle precipitazioni.

In attività durante questa domenica anche i vigili del fuoco volontari di Pomarolo che stamattina sono stati allertati per uno smottamento lungo il tratto dell'ex strada provinciale 90, quella che attraversa l'abitato di Chiusole. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza della zona.

A intervenire sulla strada statale 237 per alcuni camion bloccati sulla salita che da Tione va verso Breguzzo sono invece stati gli agenti della polizia locale della valle del Chiese. Tra i mezzi bloccati un autoarticolato italiano con gomme estive e catene da neve non omologate che si sono frantumate quando il camion ha tentato di ripartire.

Diverse le segnalazioni per comportamenti azzardati alla guida registrate inoltre in giornata: la raccomandazione come negli scorsi giorni è quella di muoversi con prudenza, prestando attenzione ed evitare manovre pericolose.