E' completamente ubriaca e molesta i clienti di un bar, poi insulta e aggredisce i poliziotti. Nei guai una 51enne a Verona

VERONA. Prima è stata fermata completamente ubriaca, quindi ha colpito gli agenti che sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso. Nei guai una 51enne veronese arrestata e portata in questura nel quartiere di Borgo Milano a Verona.

E' successo intorno alle 18 di ieri, venerdì 27 settembre, quando le volanti sono state chiamate in un bar in via Molise.

La donna, completamente ubriaca, stava disturbando i clienti, così la polizia si è portata sul posto e hanno individuato la 51enne mentre si stava allontanando dal locale barcollando e in evidente difficoltà.

La 51enne è stata fermata in via Gramsci, ma si è mostrata subito particolarmente aggressiva. La donna ha, infatti, colpito più volte gli agenti per cercare di allontanarsi a rischio di venire investita dai veicoli in transito.

Trattenuta e portata all'auto di servizio per l'identificazione, l'atteggiamento è restato ostile tra attacchi verbali e fisici. La donna è stata così arrestata e portata in questura con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

L'arresto è stato convalidato dal giudice con l'obbligo di firma. L'intervento dei due poliziotti si è concluso invece al pronto soccorso con una prognosi di 5 e 3 giorni.