Finisce fuori strada con lo scooter: ferito un 18enne. Interviene l'elicottero

L'incidente in curva, sulla strada provinciale 71 all'altezza del bivio con le frazioni di Gresta e Gaggio. Sul posto vigili del fuoco volontari, elicottero e Stella bianca

Immagine di repertorio

SEGONZANO. Un altro incidente in moto sulle strade trentine in questo sabato. Lo sfortunato protagonista un ragazzo di 18 anni.

È accaduto quando erano da poco trascorse le 17 sulla strada provinciale 71, al bivio per Gresta e Gaggio. Secondo una prima ricostruzione, il motociclista (un ragazzo di 18 anni) sarebbe uscito in maniera autonoma di strada all'altezza della curva a bordo del suo scooter.

Immediati i soccorsi: sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Segonzano, l'elicottero sanitario e un'ambulanza della Stella bianca.

Il giovane è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Cavalese. Non sarebbe in pericolo di vita.