Girava con un punteruolo lungo 25 centimetri nascosto sotto i vestiti: denunciato un uomo

BOLZANO. Novanta persone controllate, quattro denunciati, due segnalati al Commissariato del Governo di Bolzano. Questi i numeri dei controlli portati avanti in queste giornate dai Carabinieri di Bolzano vicino alla stazione ferroviaria.

I Carabinieri del Comando Provinciale, con l’ausilio del personale del 7° Reggimento “Trentino Alto Adige" e con il Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Laives, hanno eseguito un ampio controllo del territorio con l’identificazione e verifica di quasi 90 persone.

Denunciati due cittadini stranieri di origine nigeriana di 27 e 25 anni alla Procura della Repubblica di Bolzano per possesso di droga ai fini dello spaccio. I giovani, infatti, sono stati trovati con 15 dosi di eroina per un peso complessivo di circa 10 grammi. La droga sequestrata è stata trasmessa per le relative analisi qualitative al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti di Laives.

Sempre durante le operazioni di controllo presso i giardini di via Cappuccini, un cittadino straniero proveniente dal Burkina Faso di 31 anni alla vista dei militari ha provato a lasciare rapidamente la zona, subito raggiunto è stato perquisito e trovato in possesso di un punteruolo lungo circa 25 centimetri che nascondeva sotto i vestiti e che poteva essere usato come arma per offendere. L’oggetto è stato sequestrato e l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Bolzano per possesso ingiustificato di arma impropria.