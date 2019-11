Grave scontro sulla Sp 34: due auto finiscono fuori strada, tre feriti trasportati in codice rosso all’ospedale

TIONE. Grave scontro, nella serata di ieri intorno alle 19e30, lungo la strada provinciale 34 dove due auto si sono urtante violentemente finendo entrambe fuori strada.

Forse, ma quest’ipotesi è tutta da verificare, alla base dell’incidente ci sarebbe una mancata precedenza, infatti lo scontro è avvenuto all’altezza di un incrocio che permette di immettersi nella Strada provinciale.

Sul posto sono intervenute le ambulanze di Trentino emergenza e della Croce rossa, assieme alla polizia locale delle Giudicarie e ai vigili del fuoco di Tione.

Il personale sanitario è intervenuto per stabilizzare i feriti, tre persone in tutto, il più grave sarebbe un 33enne trasportato in codice rosso all’ospedale di Tione. Stando alle prime informazioni nessuna delle tre persone coinvolte sarebbe in pericolo di vita.

Dopo aver effettuato i rilievi di rito, la polizia locale sta vagliando le varie ipotesi per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.