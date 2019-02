I pompieri si precipitano con gru e attrezzi per un allarme serpente, ma l'animale è in gomma: ''E' carnevale, non resta che ridere''

SAN GIACOMO AGRUZZO. Intervento particolare per i vigili del fuoco di San Giacomo Agruzzo in Alto Adige. L'allarme è scattato poco prima delle 14, quando i soccorsi sono stati chiamati in causa per la presenza di un serpente in centro abitato in via Rosegger 14. I pompieri si sono subito portati sul posto: tre uomini, il camion attrezzi e la gru. Dopo aver messo in sicurezza l'area sono quindi intervenuti per recuperare l'animale. Ecco quindi la sorpresa: i vigili del fuoco si sono trovati davanti un serpente, ma in gomma e riempito di sabbia. Anche ai pompieri, visto che siamo in periodo di carnevale, non resta che riderci sopra e affidare l'ironia a Facebook.