Imbrattato il menhir che ricorda il gemellaggio fra Villazzano e il comune sardo di Laconi

I territori delle Valli del Pasubio si sono espressi nella balotazione, una consultazione, per non procedere con la Valdastico, Vergnano: "Capisco Terragnolo, ho votato contro in consiglio comunale, ma in Vallarsa chiedono la tangenziale e che i mezzi pesanti possano passare per il centro storico di Rovereto ma non vogliono la Valdastico?"