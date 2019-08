L'auto precipita nel piazzale e si cappotta con la bimba di 6 anni a bordo davanti agli occhi del padre

Nato nel 1948 a Caderzone si trasferì con la famiglia di arrotini in Inghilterra dove a 8 anni venne notato da diversi club per diventare il primo giocatore non britannico a vestire la maglia del mitico club di Manchester. Pochi giorni dopo il debutto si ritrovò a giocare la finale dell'Intercontinentale e poi sono arrivati il gol in coppa dei Campioni, il passaggio al Bologna, alla Spal e la chiusura al Trento