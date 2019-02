Le resta una gamba sotto l'automobile mentre mette le catene da neve: una ragazza è grave

SANT'ANTONIO DI MAVIGNOLA. Un brutto pomeriggio a Sant'Antonio di Mavignola (Madonna di Campiglio), a causa della neve. Dopo una pausa per mettere le catene a una vettura, una ragazza è rimasta schiacciata dalla sua stessa automobile.

Una situazione di normalità precipitata quando mancavano pochi minuti alle 17. Un giovane uomo e una giovane donna viaggiavano a bordo di un'automobile a Sant'Antonio di Mavignola quando, per la fitta nevicata in corso, sono stati costretti a fermarsi in una stradina sotto il paese per mettere le catene al mezzo.

Un'operazione che ha avuto una drammatica conclusione. Dopo aver finito di montare le catene sulle ruote, i due giovani si sarebbero trovati a bordo dell'automobile quando questa sarebbe accidentalmente e improvvisamente scivolata, arretrando rispetto alla posizione in cui era stata fermata.

Forse per la paura, forse per un riflesso, la giovane donna, una ventiduenne, sarebbe saltata giù dalla macchina, come per mettersi in salvo. Un istinto sfortunato: secondo una prima ricostruzione dell'accaduto (ancora da verificare) l'automobile avrebbe proseguito la sua corsa scivolando indietro e investendo la giovane.

La ragazza sarebbe finita sotto le ruote dell'utilitaria con una gamba. Immediati i soccorsi: sul posto, oltre ai sanitari di Trentino Emergenza, sono arrivati anche i vigili del fuoco volontari di Madonna di Campiglio. Le operazioni di salvataggio sono state rese difficili dall'abbondante nevicata in corso (circa 20 i centimetri di neve fresca caduti al suolo in zona).

Una volta messa in salvo, la giovane è stata accompagnata in ambulanza al pronto soccorso del vicino ospedale di Tione in gravi condizioni.