“Non abbiamo più nulla, tranne i costumi e le scarpe”, derubati di tutto mentre sono in spiaggia famiglia trentina nei guai

Il mercato degli affitti in Trentino non conosce crisi e di anno in anno aumentano i canoni. Sono 10.500 gli studenti universitari fuori sede e per la maggior parte cercano un posto dove dormire in città. L'Opera universitaria mette a disposizione con studentati e appartamenti circa 1.500 posti. Edoardo Meneghini: "L'aumento rispecchia il trend che si sta registrando anche in altre città. Occorre potenziare le strutture universitarie"