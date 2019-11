Non riesce più a proseguire dal dolore e si accascia. Due giovanissimi recuperati dal soccorso alpino

I due escursionisti trentini stavano percorrendo con le ciaspole il sentiero che dal lago di Cece porta verso la Valmaggiore, quando uno dei due ha accusato dei forti dolori muscolari e non è stato più in grado di proseguire

Immagine d'archivio

PREDAZZO. Per fortuna solo un grande spavento per i due giovanissimi escursionisti coinvolti in una piccola disavventura in Val di Fiemme.

I due ragazzi, del 2000 e del 1997 entrambi originari di Mori, stavano rientrando da un’escursione con le ciaspole sul sentiero che dal lago di Cece porta verso la Valmaggiore quando uno dei due, a causa di forti dolori muscolari, non è stato più in grado di proseguire autonomamente.

L'allarme è stato lanciato verso le 17.15 e subito è stata mobilitata la macchina dei soccorsi che per prima cosa ha stabilito un contatto telefonico con i due ragazzi, accertandosi delle rispettive condizioni di salute.

Una squadra di tre soccorritori delle Stazioni di Moena e della Val di Fiemme del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino è riuscita a salire con la jeep fino a una quota di circa 1500 metri di quota per poi raggiungere a piedi i due escursionisti.

I due giovani sono stati quindi accompagnati in sicurezza fino all’automezzo del Soccorso Alpino. Da qui sono stati portati alla loro macchina, parcheggiata a Predazzo. Per loro non è stato necessario il ricovero in ospedale. L’intervento in aiuto a due escursionisti trentini si è concluso verso le 19.30 senza difficoltà, con grande sollievo per tutte le persone coinvolte.