Nonostante l'allerta rossa e l'emergenza valanghe decidono di passare la notte in una malga, interviene il soccorso alpino e li riporta a valle

I controlli sono partiti quando il soccorso alpino ha trovato un'auto parcheggiata in una strada. In serata sarebbe arrivata anche l'ordinanza di chiusura del sindaco per il pericolo di frane e valanghe. I quattro amici cinquantenni sono stati raggiunti e poi hanno deciso di scendere con i soccorritori. L'intervento è durato fino alle tre di notte