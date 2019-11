Orrore a Saviore dell'Adamello sgozzato un pastore cecoslovacco. Gli abitanti: “Ci sono dei precedenti”

La macabra scoperta è stata effettuata dagli stessi proprietari dell’animale barbaramente trucidato. A destare preoccupazione c’è anche la possibilità che non si tratti di un episodio isolato e che dietro all'orribile gesto possa nascondersi un “killer seriale di cani”

Foto archivio, a sinistra pastore cecoslovacco (Wikipedia, Margo-CzW). A destra carabinieri forestali

SAVIORE DELL'ADAMELLO (Brescia). L’esemplare di pastore cecoslovacco è stato trovato esanime in una pozza di sangue e purtroppo non c’era più nulla da fare. Ai proprietari non è rimasto che constatare la morte dell’animale.

Nessuna pista sul movente, quel che è certo è che il killer ha agito con freddezza attendendo il momento giusto per colpire. Dopo aver aspettato che i proprietari uscissero di casa qualcuno si è introdotto nel giardino, ha slegato il cane dalla catena e lo ha colpito con un’arma da taglio. Un taglio netto alla giugulare, l’animale è morto dissanguato. Dopodiché pare che il corpo sia stato trascinato sotto un albero dov’è stato abbandonato.

La famiglia proprietaria dell’animale ha sporto denuncia e sulla vicenda stanno indagando i carabinieri forestali che non escludono nessuna ipotesi. Potrebbe essersi trattato di una ritorsione o di una minaccia ma c’è anche un’altra possibilità, se possibile ancor più inquietante: secondo quanto riferito da alcuni abitanti questo non sarebbe il primo episodio simile avvenuto nel piccolo comune bresciano, che non supera i 900 abitanti.

Altri animali infatti sarebbero stati colpiti a morte con lo stesso modus operandi, proprio per questo non si esclude la possibilità che dietro alle violenze possa nascondersi un solo individuo. In paese regna lo sconcerto, preoccupatissimi i padroni degli altri cani.