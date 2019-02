Percorrono in macchina una strada chiusa per il maltempo, rimangono bloccati da una valanga

Paura sulla statale 242 per il Passo Sella: slavina cade sotto la parete del Piz Ciavazes, impedendo il transito alla vettura. Allarme dai turisti, i soccorritori arrivano a piedi e li portano in salvo

TRENTO. Viaggiavano nella loro automobile su una strada chiusa e, all'improvviso, hanno visto piombare sulla strada davanti a loro una slavina. Pochi minuti prima delle 12 è scattato l'allarme dato dalle stesse persone a bordo del mezzo (sembra un fuoristrada), rimasto bloccato sulla carreggiata.

Tutto è successo quando mancava una decina di minuti a mezzogiorno, sulla strada statale 242, quella che da Canazei porta al Passo Sella. Tre o quattro persone, probabilmente di origini russe, viaggiavano all'interno di un'unica macchina sulla strada e sono rimaste bloccate in seguito alla caduta dall'alto di neve e piante.

Una slavina che si è staccata sotto la parete del Piz Ciavazes ha invaso la strada del Passo, che al momento dell'accaduto pare fosse chiusa al transito proprio a causa del maltempo delle ultime giornate.

Una cascata di piante, sassi e neve che ha messo in difficoltà i gitanti. La loro automobile non è stata fortunatamente interessata dalla slavina, ma è rimasta bloccata. Davanti alla vettura è infatti caduta una pianta che ha sbarrato la strada; dietro al mezzo è poi caduta della neve, rendendo impossibile il passaggio sia in avanti, sia indietro.

A chiedere aiuto sono stati gli stessi turisti protagonisti della vicenda, dalla loro automobile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Canazei e gli uomini dell'area operativa Trentino settentrionale del Soccorso alpino.

Assieme i soccorritori hanno raggiunto a piedi le persone in difficoltà e le hanno accompagnate a valle, incolumi. La strada statale per il Passo rimane dunque chiusa al transito. Forse già domani interverranno i mezzi per la messa in sicurezza dell'asse stradale.

In seguito alle ultime abbondanti nevicate, fanno sapere poi dal Soccorso alpino, il pericolo valanghe su tutto il territorio provinciale va dal grado di pericolo 3 (marcato) al grado 4 (forte). Il Soccorso alpino raccomanda quindi la massima prudenza e attenzione e invita la popolazione a consultare sempre l'apposito bollettino, disponibile sul portale di MeteoTrentino.