Perde il controllo dell’auto che finisce per sfracellarsi contro un palo. Estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco

La Ford Fiesta sulla quale viaggiava è uscita completamente distrutta dall'impatto contro il palo della luce, che ha rischiato di tranciare a metà l'automobile. Per estrarre l’uomo dai rottami del suo veicolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (Treviso). L’incidente è avvenuto introno a mezzanotte e mezza, quando si era da poco entrati nella mattinata di Santo Stefano, l’impatto è stato estremamente violento.

Un uomo, residente a Castelfranco Veneto, ha perso il controllo della Ford Fiesta sulla quale viaggiava, finendo per schiantarsi contro un palo della luce che ha squarciato l’abitacolo del veicolo. L’impatto infatti è stato così violento che l’auto si è accartocciata su un lato.

I sanitari, una volta ricevuto l’allarme, si sono prontamente attivati precipitandosi in via Ca' Bembo a San Zenone degli Ezzelini. Per estrarre l’uomo dai rottami però, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, tanto le lamiere si erano accartocciate intrappolandolo.

Una volta liberato i sanitari hanno potuto prestargli le prime cure, imbarellarlo e quindi trasportarlo in ospedale. Nel frattempo sul posto sono sopraggiunte le forze dell’ordine che hanno messo in sicurezza l’area ed effettuato i rilievi di rito, utili per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Infine per rimuovere i rottami della vettura è stato attivato anche un carro attrezzi che ha rimorchiato la carcassa del veicolo.