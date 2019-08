Precipitato da tre metri, dieci giorni di prognosi per il bimbo di Romagnano

Il fatto è avvenuto mercoledì pomeriggio. Fortunatamente per il piccolo nessuna lesione grave. E' precipitato dalla finestra di casa dopo essersi arrampicato

TRENTO. Gli è stata data una prognosi di dieci giorni al bimbo di circa un anno che mercoledì scorso è caduto dalla finestra dei casa, a Romagnano, facendo un volo di circa tre metri e precipitando nel pianerottolo del piano inferiore. (QUI L'ARTICOLO)

Il bimbo era stato portato d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento. I medici nell'eseguire i controlli hanno confermato fortunatamente che non ci sono state lesioni gravi e il piccolo ha una prognosi di 10 giorni.

Tanta paura per mamma, papà e le zie che al momento dell'incidente si trovavano in casa. Il piccolo, secondo la prima ricostruzione, in un attimo di disattenzione della zia che lo stava accudendo, si è arrampicato sulla finestra cadendo poi dal secondo piano di casa.