Sale in mansarda per compiere un gesto estremo, il padre tenta di afferralo ma cade anche lui. Tragedia nel bellunese

In vista dell'avvio dei lavori per la barriere contro il rumore dei treni non si fermano le polemiche. La scelta di partire con l'intervento da via Canestrini e corso Buonarroti non piace ai residenti di via Lavisotto. Diversa la posizione del consigliere del M5S in Comune Maschio: "Da anni attendiamo questi lavori ora stiamo uniti"