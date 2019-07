Sbanda e finisce contro un albero, in gravi condizioni un diciannovenne

RONCEGNO. Un botto molto forte e poi l'immediato arrivo dei soccorsi che a fatica lo hanno tirato fuori dalla macchina per caricarlo sull'elicottero sanitario. E' in gravi condizioni il ragazzo che è stato vittima di un bruttissimo incidente avvenuto poco dopo le 19.30 a Roncegno Terme, in Valsugana.

Il giovane, un diciannovenne, stava percorrendo via Battisti non lontano dalla pizzeria Pinocchio quando, forse per la pioggia e il fondo reso viscido ha sbagliato una manovra e ha perso il controllo del mezzo. La macchina è finita contro un albero lateralmente e il giovane ha perso i sensi nell'abitacolo.

A quel punto sono subito stati mobilitati i soccorsi e in pochi attimi sono arrivati i vigili del fuoco di Roncegno e quelli di Borgo Valsugana che con le pinze idrauliche hanno aiutato il medico rianimatore ad estrarre il giovane che era rimasto intrappolato tra le lamiere. Sul posto erano giunte già due ambulanze e l'elisoccorso. Il ferito è stato caricato sull'elicottero e trasportato d'urgenza in condizioni molto critiche al Santa Chiara.