Schianto all'alba in A22, auto contro camper. Coinvolti anche tre bambini

Dopo la rottura con l'Università ora arriva un altro strappo. L'ex presidente della Pat spiega che da aprile si sapeva della fusione tra Trento e Lavis/Rotaliana e che a luglio Cassa Centrale avrebbe scritto proprio alla Provincia: ''In tutti questi mesi non si è affrontata la questione con i soggetti interessati? Se si era convinti della competenza non si poteva formalizzare la cosa prima delle assemblee? Sono basito e sconcertato per il modo di agire''