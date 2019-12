Scompare il giorno di Natale: a Egna si cerca il 26enne Michael Stedile. L’appello dei vigili del fuoco: “Massima condivisione”

EGNA. Per lui si sta mobilitando un’intera comunità, da questa mattina il tam tam sui social sta diffondendo l’appello lanciato dai vigili del fuoco di Egna: “Vi chiediamo gentilmente di divulgare la seguente segnalazione di ricerca tramite i vostri canali online”.

Infatti da ieri, proprio il giorno di Natale, è scomparso da Egna il giovane 26enne Michael Stedile. Di lui non si hanno più notizie e i famigliari hanno lanciato l’allarme. In poco tempo la macchina delle ricerche si è attivata coinvolgendo decine di volontari dei vigili del fuoco, così come le forze dell’ordine.

Stedile dovrebbe essere vestito con una giacca blu e jeans. Le ricerche al momento si stanno concentrando nella zona Mazzon e Castelfeder, per la famiglia e gli amici sono ore si apprensione. Chiunque lo incontrasse o riuscisse a localizzarlo è pregato di mettersi in contato con i carabinieri oppure di riferire alla centrale d'intervento che risponde al numero: 0471 813009.