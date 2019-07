Si schianta con l'auto contro l'albero, 19enne ancora grave in rianimazione al Santa Chiara

L'incidente è avvenuto ieri sera a Roncegno. Il ragazzo ha perso il controllo dell'auto finendo per cappottarsi e schiantarsi contro un albero. Si trova in gravi condizioni in rianimazione

TRENTO. Si trova ancora in gravi condizioni in rianimazione all'ospedale Santa Chiara di Trento il giovane di 19 anni che ieri sera pochi minuti prima delle 20 è rimasto vittima di un grave incidente a Roncegno non molto distante dalla pizzeria il Picchio.

Il giovane, Tommaso Paoli, stava provenendo con la sua Panda da Marter quando ad un certo punto non è più riuscito a mantenere il controllo del mezzo finendo per sbandare, cappottarsi e schiantarsi violentemente infine contro il tronco di un albero. Le cause dell'incidente sono al vaglio delle forze dell'ordine ma tra le ipotesi ci potrebbe essere l'asfalto bagnato.

Il giovane ha perso i sensi nell'abitacolo, incastrato fra le lamiere. Immediatamente è stato dato l'allarme dalle persone che hanno assistito al grave incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il ragazzo con le pinze idrauliche. Nel frattempo sono arrivate anche due ambulanze e da Trento è stato fatto alzare in volo l'elicottero con un'equipe medica.

Il ragazzo con gravi ferite è stato stabilizzato sul posto per poi essere elitrasportato all'ospedale Santa Chiara dove si trova in queste ore ancora in gravi condizioni.