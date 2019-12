Terribile incidente tra tre auto. Una donna perde la vita e tre persone restano ferite

E' successo sulla statale tra Cortina e Dobiaco. Sul posto i vigili del fuoco del comune altoatesino e la croce bianca. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica: tra le ipotesi in campo anche quella della strada ghiacciata

DOBBIACO. Un impatto violentissimo, per uno scontro semifrontale che ha provocato la morte di una donna e il trasporto in ospedale d'urgenza di altre tre persone.

Il terribile incidente si è verificato questo pomeriggio lungo la strada statale tra Dobiaco e Cortina nella zona di Carbonin non lontano dal confine tra Veneto e Alto Adige e dal lago di Landro. Intorno alle 14.30 i vigili del fuoco di Dobiaco sono stati mobilitati per raggiungere il luogo dell'impatto. Sul posto tre veicoli due dei quali conciati molto male dopo essersi centrati, probabilmente, frontolateralmente e con le carrozzerie fortemente danneggiate.

Meno danni per il terzo mezzo che sarebbe sopraggiunto e avrebbe tamponato uno degli altri due. Sulla dinamica dell'accaduto indagano i carabinieri giunti anch'essi sul posto dopo la chiamata dei soccorsi. Tra le ipotesi in campo anche quella della strada ghiacciata visto che nella zona è presente parecchia neve, caduta copiosa anche negli ultimi giorni, e visto che proprio nelle ore centrali della giornata tende a sciogliersi per poi righiacciarsi rapidamente.

Sul posto anche la croce bianca e il medico di emergenza che, però, non ha potuto fare niente per la donna di 84 anni originaria di Mestre che ha perso la vita nell'impatto.