Traffico intenso in A22, negli ultimi giorni un pulmino e un'auto hanno preso fuoco

In entrambi i casi, avvenuti in prossimità di Vipiteno, non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a riportare l'area in sicurezza. Danni ingenti per i mezzi

TRENTO. Giornata da traffico intenso anche oggi in autostrada. Le criticità, secondo le previsioni, dovrebbero però terminare in serata anche se per la giornata di domani, soprattutto verso nord, è previsto traffico sostenuto /intenso.

A creare problemi oltre al flusso in aumento nel weekend dei veicoli anche in questi giorni il surriscaldamento dei mezzi.

Sono due infatti i casi di incendio che sono avvenuti da venerdì a oggi in A22. Il primo caso è avvenuto venerdì pomeriggio quando un pulmino è stato avvolto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vipiteno che hanno provveduto a spegnere le fiamme. L'intervento è durato circa un'ora e il mezzo è andato però completamente distrutto.

A creare problemi, poi, ieri pomeriggio è stata una macchina che poco prima di mezzogiorno ha preso fuoco sempre in prossimità di Vipiteno. Questa volta ad intervenire sono stati i volontari di Varna. I vigili sono riusciti a spegnere le fiamme in poco tempo e a mettere in sicurezza la zona. Fortunatamente non ci sono stati feriti.