Tragedia sulla superstrada, trentino investe tre ventenni torinesi. Due perdono la vita

LAZISE. Ha ucciso due ragazzi che si trovavano a bordo strada per sostituire la gomma dell'auto travolgendoli nonostante fossero nella corsia di emergenza. Il dramma è successo poche ore fa lungo la superstrada 450 tra Lazise e Calmasino, nel veronese e alla guida del mezzo si trovava un signore di 64 anni trentino e sua moglie.

I fatti sono avvenuti intorno alle 16. Tre giovani ventenni di Torino avevano forato e si erano regolarmente accostati in corsia di emergenza per cambiare la ruota all'altezza dello svincolo per Calmasino. Due erano, evidentemente, più esposti il terzo si trovava poco dietro agli altri e la cosa per lui si è rivelata decisiva. All'improvviso, infatti, è sopraggiunta un'altra auto che si dirigeva verso Affi a grande velocità e ha centrato con la parte destra i ragazzi. Il primo è stato ucciso sul colpo, il secondo è morto in un secondo momento tra le braccia dei soccorritori, il terzo, invece, non pare in pericolo di vita.

Sul posto dopo l'impatto sono subito stati chiamati i vigili del fuoco e i sanitari del 118 con l'elicottero che ha portato l'unico superstite all'ospedale di Borgo Trento di Verona. Disagi al traffico e al momento i carabinieri di Bardolino stanno approfondendo per capire cosa sia successo e come abbia fatto l'uomo alla guida dell'altro mezzo a non notare i ragazzi.