Trancia il cavo dell'olio di una betoniera e poi carambola da un lato all'altro della strada, Valsugana bloccata per ore

RONCEGNO TERME. Ha prima colpito la parte posteriore di una betoniera poi ha perso il controllo ed è finito contro il guardrail e le barriere in cemento poste a bordo strada. Risultato: auto distrutta, betoniera danneggiata con cavo di trasmissione dell'olio tranciato e liquido finito in strada, Valsugana chiusa e il ferito trasportato all'ospedale di Borgo.

Questa mattina, intorno alle 9, si è verificato un brutto incidente sulla Ss47 all'altezza dell'abitato di Mater nel comune di Rocegno Terme. Un'auto stava transitando in zona, direzione Trento, quando nel sorpassare un mezzo pesante per l'edilizia, lo ha colpito. A quel punto l'auto è andata in testacoda ed ha sbattuto su entrambe le barriere contenitive della strada, prima sul guardrail e poi sui new jersey in cemento armato.

I colpi sono stati molto importanti tanto che il mezzo ha finito per rimanere pesantemente danneggiato su entrambe le fiancate oltre che sul muso e il lato posteriore. La betoniera è rimasta, invece, danneggiata su una fiancata ed ha perso molto olio sull'asfalto dopo che il cavo di trasmissione che serve poi a far muovere il meccanismo era stato tranciato.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Roncegno oltre ai carabinieri e alla guardia finanza. La strada è stata chiusa in quel tratto dalle 9 alle 12 con traffico deviato sulla provinciale 228 dove si sono formate lunghe code. Sul posto è arrivata anche l'ambulanza che ha portato l'autista della macchina incidentata, un 42enne, all'ospedale di Borgo.