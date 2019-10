Una puledra viene inghiottita dal terreno. Ecco IL VIDEO dell'incredibile salvataggio dei vigili del fuoco

E' successo a Boso del Grappa. La cavalla è finita in una voragine creatasi nel prato. Caduta in un vano sotterraneo per metà ricoperto di acqua è stata recuperata con un escavatore e dell'avena

BOSO DEL GRAPPA. E' sprofondata in una voragine nel terreno finendo per cadere in un vano sotterraneo parzialmente allagato. Se l'è vista davvero brutta la bella puledra nera che quest'oggi è stata vittima di un incidente che avrebbe potuto costarle la vita. L'animale si trovava a pascolare sui prati vicini a un agriturismo di Borso del Grappa, precisamente in via General Giardino.

All'improvviso, però, è stata inghiottita dal terreno. Sotto i suoi zoccoli si è aperta una buca profonda e lei è sprofondata interamente. E' finita in un vano sotterraneo che si stava, piano, piano, allagando. Le forti piogge di questi giorni infatti hanno, probabilmente, allentato il terreno e stavano creando un acquitrino sotto la superficie del prato. Fortunatamente alla scena hanno assistito dei presenti che hanno subito chiamato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che dopo aver studiato la situazione hanno deciso di scavare una seconda buca, più larga e con una profondità graduale, che si avvicinasse al vano dove si trovava la cavallina. In questo modo è stata creata una sorta di rampa. Poi, per attirare la puledra e spingerla ad alzarsi oltre l'acqua che riempiva la buca hanno utilizzato dell'avena. In questo modo l'hanno attirata vicino al bordo e lei si è data la spinta necessaria ad uscire dalla buca.

Un'avventura a lieto fine per un intervento tutt'altro che semplice.