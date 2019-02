Un'auto travolta da una slavina in Tirolo, il conducente esce dal finestrino e si salva. In Trentino allerta rossa per il pericolo valanghe

SCHOENBERG (Austria). Si è sfiorata la tragedia sul tratto austriaco della statale del Brennero, tra gli abitati di Schoenberg e Matrei. Una valanga si è staccata da un pendio che sovrasta la statale e ha travolto un'auto, che è stata scaraventata contro il guardrail. La slavina è scesa per un fronte di 10 metri e una lunghezza di circa 50 metri. L'allarme è scattato praticamente subito, la commissione valanghe e il servizio gestione strade del land Tirolo erano già sul posto per valutare e monitorare la situazione. Si sono subito portati sul posto anche i vigili del fuoco e i soccorsi, mentre il conducente è riuscito a uscire dall'abitacolo attraverso il finestrino del passeggero. Tantissima paura, ma l'uomo fortunatamente è uscito praticamente illeso. Nel frattempo i pompieri, dopo aver messo in sicurezza l'area, hanno liberato il veicolo dalla valanga. La strada resta invece chiusa fino a sabato 2 febbraio per ovvie ragioni di sicurezza, la viabilità è deviata verso il casello dell'autostrada. L'allerta è massima anche in Trentino. Il pericolo valanghe è marcato come forte, grado 4, in quasi tutto il territorio, come evidenziano gli esperti di MeteoTrentino.