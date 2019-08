Va dai carabinieri per un furto ma viene arrestato per coltivazione e spaccio di marijuana

A finire nei guai è stato un 48enne di Mezzolombardo. In casa aveva allestito una vera e propria serra per la coltivazione dello stupefacente

TRENTO. In casa aveva una vera e propria serra di marjiuana e per questo un 48enne di Mezzolombardo è stato arrestato. La vicenda è avvenuta mercoledì quando l'uomo ha deciso di recarsi dai carabinieri per denunciare il furto di un documento.

Sceso dall'auto, però, i militari hanno immediatamente avvertito uno strano odore che li ha insospettiti. Ecco allora che hanno deciso di farsi accompagnare dall'uomo nella sua abitazione. Durante la perquisizione domiciliare, i militari dell’Arma hanno rinvenuto una vera e propria serra allestita per la coltivazione dello stupefacente, nonché gli attrezzi necessari e denaro provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato è condotto per le formalità di rito presso il Comando Provinciale Carabinieri di via Barbacovi. Lo stupefacente, gli attrezzi e la somma di denaro rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro. Ha scelto un processo per rito abbreviato che sarà celebrato in autunno e intanto ha l'obbligo di firma.