Valsugana bloccata sia via strada che via ferrovia: fuga di gas in una stazione di servizio. Creato un cordone di sicurezza

Dalle squadre di vigili del fuoco agli elicotteri (VIDEO ALL'INTERNO), dai carabinieri alla polizia è stato creato un cordone di sicurezza a Pove de Grappa che sta spezzando i collegamenti tra Trentino e Veneto