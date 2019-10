Vanno a fuoco le batterie al litio di un autocarro in A22, il difficile intervento dei vigili del fuoco: ''Questa tipologia può continuare ad auto-innescarsi anche dopo diverse ore''

Il vigili del fuoco di San Michele sono intervenuti recuperando il pacco di batteria per poi immergerlo nell'acqua. Il rischio per questa tipologia di batteria è che riprendano a bruciare anche a distanza di ore

TRENTO. Sono state immerse immediatamente nell'acqua le batterie al litio che ieri i vigili del fuoco di San Michele si sono trovati davanti in un intervento che ha visto l'incendio di un autocarro in A22 al chilometro 117 nord.

Un ritrovamento che ha colto di sorpresa anche gli stessi vigili che hanno trovato il pacco di batterie al litio montate al posto delle classiche.

Solo una delle quattro batterie è andata praticamente distrutta dalle fiamme. La presenza del litio ha però portato i vigili del fuoco ad intervenire per evitare rischi immergendo le altre tre rimanenti nell'acqua.

Non tutti sanno, infatti, che le batterie al litio possono riprendere fuoco anche dopo diverse ore da quando il rogo iniziale è stato domato. che questo è stato domato.

Nel caso delle batterie, infatti, l'energia rimane ancora immagazzinata all'interno, e rimane un pericolo fin quando c'è della carica residua. Le celle intatte potrebbero infatti riscaldarsi e rilasciare l'energia immagazzinata e, a contatto con l'ossigeno, generare un ulteriore rogo.

E' chiaro che le squadre di soccorso hanno bisogno di essere istruite sull'argomento in modo da poter rispondere adeguatamente ai rischi delle nuove tecnologie. Per questo motivo e per la presenza sempre maggiore di auto a propulsione elettrica o ibrida-elettrica soprattutto lungo l’asse autostradale, si stanno effettuando anche in Trentino diversi corsi ad hoc per intervenire nella maniera più giusta sia in caso di incendio che di incidente.