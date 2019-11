''Vi informiamo che ci siamo rotti il c...o e che siete dei figli di p..a'', l'annuncio in treno lascia tutti di sasso. Trenitalia: ''Una bravata''

E' successo ieri sul treno 20800 che stava per arrivare a Verona Porta Nuova. Sul convoglio tanti studenti e pendolari che poi prendono le coincidenze per Trento. Ecco la spiegazione dell'azienda di trasporti

VERONA. ''Gentili passeggeri, vi informiamo che Trenitalia si è proprio rotta il caz..o e che siete tutti figli di p.....a''. Questo l'annuncio che è riecheggiato ieri mattina sul treno 20800, quello che parte da Venezia alle 5.05 e arriva a Verona Porta Nuova alle 7.18. Si tratta di uno dei treni più utilizzati dai pendolari e studenti veneti che poi prendono i treni per il Trentino e infatti la bizzarra e offensiva frase uscita dai megafoni del convoglio è stata udita anche da universitari diretti a Trento.

La notizia è uscita sull'Arena.it e ci viene confermata dall'ufficio stampa di Trenitalia che spiega come sicuramente non si è trattato di un loro dipendente. La voce, infatti, che è riecheggiata nel treno era chiaramente quella di un giovane e dai controlli effettuati dall'azienda di trasporti in quel momento il controllore si trovava lontano dal convoglio di testa e anche lui ha solo fatto in tempo a sentire quella voce per poi risalire rapidamente il treno ma senza trovare nessuno.

L'ipotesi è che essendo un treno regionale sul quale vengono caricate anche le biciclette, tra l'altro proprio vicino al locale riservato a controllore, che per questo non è isolato dal resto del convoglio, qualcuno abbia provato ad aprire la porta trovando aperto e si sia impossessato del microfono. Si tratterebbe di una bravata, insomma ma si tratta anche di un caso più unico che raro, spiega ancora l'ufficio stampa di Trenitalia, ed è già stata fatta segnalazione alla polizia ferroviaria affinché ciò non si possa più ripetere.