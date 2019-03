Vitello precipita per sei metri in un buco del terreno: vigile del fuoco si cala nell'apertura e lo salva

L'animale caduto non riesce a tornare in superficie. Intervento degli uomini del nucleo Speleo Alpino Fluviale: un operatore scende nella grotta, imbraga l'esemplare e lo soccorre

Foto della Direzione interregionale vigili del fuoco Veneto e Trentino Alto Adige, tratta da Facebook

TREVISO. È stato un soccorso spettacolare quello messo in atto, per portare in salvo un vitello, dai vigili del fuoco facenti capo alla Direzione interregionale vigili del fuoco Veneto e Trentino Alto Adige.

Un salvataggio quotidiano dalle caratteristiche proprie di un'impresa eroica, per salvare un povero animale, caduto in un'apertura del suolo. È quella messa in atto lunedì a Susegana (Treviso) da un operatore Saf, del nucleo Speleo Alpino Fluviale.

Un vitello era caduto per sei metri in una buca naturale del terreno: un pertugio stretto, tra la vegetazione, in cui l'operatore è riuscito a calarsi per portarlo in salvo. L'animale è stato imbragato e recuperato. Una volta riportato in superficie il controllo: le sue condizioni di salute sembrerebbero buone, il vitello non avrebbe riportato ferite.

Un'operazione impegnativa, andata buon fine, di cui i vigili del fuoco della Direzione interregionale Veneto e Trentino Alto Adige hanno dato notizia sui loro canali sui social network.