Allarme sulla Pagnella: una decina di sciatori restano bloccati in un fuoripista e si attiva la macchina dei soccorsi

L'allarme è scattato intorno alle 14 su cima Paganella, quando una decina di persone è finita in difficoltà in un fuoripista in località Selletta sul versante di Andalo

ANDALO. Brutta disavventura ma fortunatamente senza conseguenze per diversi sciatori tra i 5 e i 78 anni sull'altipiano della Paganella.

Le persone non riuscivano più a continuare la discesa e così hanno lanciato l'allerta. Immediato l'intervento della macchina dei soccorsi tra addetti piste e carabinieri.

L'area è stata messa in sicurezza, mentre gli operatori hanno avviato le operazioni per recuperare gli sciatori rimasti bloccati e impossibilitati a continuare.

L'intervento è ancora in corso ma fortunatamente tutte le persone sono illese e non sembrano necessitare del trasporto in pronto soccorso per accertamenti e approfondimenti.

Rispetto a ieri, sabato 7 marzo, l'affluenza sulle piste da sci sembra in leggera flessione ma la presenza di sciatori è ancora particolarmente sostenuta, soprattutto in diverse località del Trentino.

Un tasso altissimo di turisti in piena emergenza sanitaria a causa del coronavirus e le polemiche legate all'apertura degli impianti sciistici mentre il governo è chiamato a varare provvedimenti mai visti come la chiusura delle scuole per contenere l'epidemia (Qui articolo).