All'entrata dei carabinieri cerca riparo nell'armadio. Arrestato un latitante neonazista: ricercato dalla Germania, era in fuga da mesi

Un militante neonazista di 32 anni è stato arrestato nella mattinata di lunedì 17 agosto a Trambileno, sopra Rovereto. Affittata a nome della madre una abitazione, era stato raggiunto dalla famiglia per passare le vacanze. A rintracciarlo e ad arrestarlo ci hanno pensato poi i carabinieri del Ros e della compagnia del centro lagarino

TRAMBILENO. All'entrata dei carabinieri, il 32enne ha cercato di scamparla “rifugiandosi” nell'armadio. Il tentativo però non è andato a buon fine e così l'uomo, destinatario di un mandato d'arresto europeo da parte del suo Paese natale, la Germania, e condannato per comportamenti razzisti e xenofobi, è finito in manette.

L'operazione, condotta dai Ros e dai carabinieri di Rovereto, si è così conclusa dopo mesi di ricerca. L'uomo, protagonista di diversi reati di matrice nazista – in Germania l'utilizzo di simboli nazionalsocialisti è incostituzionale – e testimone di un processo per violenza carnale, era ricercato dalla polizia tedesca e solo questa mattina attorno alle 10.30 le forze dell'ordine hanno potuto mettere le mani su di lui, dopo settimane di latitanza.

Di certo Trambileno, poco sopra Rovereto, non era certo una destinazione prevedibile. Ma è qui che i carabinieri del Ros, assieme ai colleghi della compagnia di Rovereto, lo hanno raggiunto seguendo la famiglia giunta in Trentino per tenergli compagnia. L'appartamento infatti era stato intestato alla madre, mentre il 32enne raramente usciva di casa o comunque, se lo faceva, utilizzava un falso nome.

Entrati nell'abitazione i militari, oltre a rinvenire una serra di marijuana, incontravano la reazione sfuggente dei familiari. Nonostante ciò, trovavano il militante neonazista nascosto nell'armadio. Arrestato e condotto alla casa circondariale di Rovereto, il 32enne attende ora il procedimento di estradizione in Germania.