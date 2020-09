Aveva filmato l’ex ragazza durante dei rapporti sessuali: arrestato per revenge porn. Il 25enne è accusato di aver diffuso foto e video senza consenso

Ricercato per aver diffuso video e foto dal contenuto sessualmente esplicito dell’ex fidanzata, aveva trovato lavoro un ristorante sul lago di Garda. Per i carabinieri che lo hanno arrestato c’era il fondato pericolo che condividesse nuovamente il materiale pornografico

PESCHIERA DEL GARDA. Erano le 17 di ieri, 19 settembre, quando alla centrale operativa dei carabinieri di Peschiera del Garda è giunta la segnalazione circa la presenza sul territorio comunale di un giovane su cui pendeva un’ordinanza di custodia cautelare. L’informazione arrivava dai colleghi di Sciacca, in provincia di Agrigento, che erano sulle tracce di un 25enne accusato di aver diffuso materiale pornografico che lo ritraeva assieme all’ex ragazza.

Pur sapendo che il giovane, di origine pakistana, si trova sul Garda l’esatta posizione era sconosciuta, pertanto i militari hanno dovuto avviare una veloce indagine per ricostruire i movimenti del ricercato.

Sfruttando la propria rete informativa sul territorio i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo nell’abitazione di un suo connazionale, proprio nel centro storico, dove si era trasferito da due giorni poiché aveva trovato lavoro in un ristorante sul lungo lago.

Come già anticipato il 25enne avrebbe diffuso con il proprio telefono cellulare e in più occasioni alcuni video e foto dal contenuto sessualmente esplicito che lo ritraevano insieme alla sua ormai ex fidanzata, una connazionale ventenne residente in Sicilia, senza il consenso di quest’ultima.

Le forze dell’ordine sono entrate in azione per impedire all’indagato di diffondere nuovamente i video, anche perché lo stesso 25enne aveva più volte ribadito la volontà di rovinare l'ex che aveva deciso di troncare la loro relazione. Dopo le formalità burocratiche il giovane è stati ristretto agli arresti domiciliari.