Caos Baracetti, Primon: ''Noi con la destra? Questi stanno sognando. La nostra alleanza è solida e la candidata è Silvia Zanetti''

Paolo Primon leader di Popoli Liberi rimanda al mittente le indiscrezioni su una possibile disgregazione dell'alleanza che sostiene Silvia Zanetti con un ritorno di Silvano Grisenti nel centrodestra guidato dalla Lega. "Ci siamo presentati agli elettori con un progetto chiare e non prendiamo in giro nessuno. Abbiamo già tutto pronto"

TRENTO. “Siamo persone serie noi. Ci siamo presentati agli elettori con un progetto chiaro e con un'alleanza che rimarrà tale e quale”. Ad esserne sicuro e Paolo Primon, leader di Popoli Liberi uno dei tre movimenti che sostengono la candidata sindaca di Trento, Silvia Zanetti, assieme a Progetto Trentino e Si può Fare.

Nelle ultime ore il ritiro di Alessandro Baracetti come candidato della destra targata Lega per il Comune di Trento è stata letta come una decisione arrivata dopo la scelta di un altro candidato capace di ricompattare il centrodestra. Tra gli obiettivi ci sarebbe quello di far rientrare in coalizione Silvano Grisenti di Progetto Trentino che lascerebbe quindi propria candidata. (QUI L'ARTICOLO)

“Questi stanno sognando” ha affermato Primon ribadendo il fatto che non vi sia alcun cambiamento nel percorso intrapreso mesi fa e che vede tutte e tre le forze compatte a sostenere la candidata Zanetti. Da Progetto Trentino al momento non sembrano esserci reazioni e lo stesso fondatore Grisenti fino a domenica su Facebook spronava la candidata ad andare avanti e di non fermarsi in questa campagna.

Ieri in un comunicato stampa, il segretario di “Si può fare”, Francesco Agnoli, ha ribadito l'alleanza e il percorso che si vuole intraprendere spiegando chiaramente che “Coerenza significa che ci siamo presentati ai nostri candidati ed ai nostri potenziali elettori con un progetto e con un candidato sindaco: Silvia Zanetti”. (QUI L'ARTICOLO)

Un concetto questo che viene ripreso dallo stesso Primon. “Siamo tutti fedeli a questa alleanza. Mi dispiace vedere il comportamenti di alcuni partiti anche se sono ovviamente fatti loro. Di certo noi vogliamo dare sicurezza agli elettori e non andare in giro con progetti strani”.

Per i leader di Popoli Liberi “l'unica novità” di queste elezioni è proprio Silvia Zanetti. “Io per 27 anni mi sono candidato sempre da solo e questa volta sono stati bravi a convincermi in questa alleanza. Io ci credo, siamo territoriali e il nostro progetto non si limita solo alle elezioni comunali ma guarda anche oltre. Facciamo un passo alla volta e non tradiamo la fiducia che stiamo raccogliendo”.

E sul tema principale che l'alleanza vuole portare avanti, quasi scontato dirlo, per Primon è rappresentato dall'Autonomia: “Per noi difendere la nostra l'autonomia territoriale è determinante”.