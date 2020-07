Colpito da malore dopo aver parcheggiato la macchina: muore un escursionista 56enne

L’escursionista 56enne è stato colto da malore poco dopo aver parcheggiato la sua auto. Nonostante il rapido intervento dell’equipe medica per lui non c’è stato nulla da fare

PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA. L’allarme è scattato questa mattina, 12 luglio, intorno alle 8e30 per un uomo andato in arresto cardiaco mentre si trovava nelle vicinanze di malga Civertaghe, nel territorio del comune di Primiero San Martino di Castrozza.

Stando a una prima ricostruzione l’uomo, 56 anni originario di Vicenza, era arrivato in Trentino per fare un’escursione. Poco dopo aver parcheggiato la propria auto però è stato colpito da un malore andando in arresto cardiaco.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso con a bordo l’equipe medica, i sanitari hanno tentato di rianimare l’escursionista 56enne ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il massaggio cardiaco non è stato sufficiente a tenere in vita l’uomo che è morto per via del malore.