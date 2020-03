Compra un veicolo rubato in Germania per 50mila euro ma gli viene sequestrato. Beffa per un acquirente italiano

E' avvenuto a Bolzano, dove il veicolo, grazie al lavoro della stradale del luogo, è stato rintracciato e sequestrato. Comprata per 50mila euro e "camuffata" con un telaio nuovo, l'auto era stata venduta per 50mila euro a un acquirente italiano, rimasto a questo punto senza macchina e con migliaia di euro in meno