Coronavirus, anche in Trentino tornano i morti, c'è un decesso. Rapporto contagi/tamponi quasi al 10%

TRENTO. C'è un nuovo decesso con coronavirus. E' stata registrata la scomparsa di una persona anziana ricoverata una decina di giorni fa. Ci sono inoltre 20 nuovi contagi e il rapporto contagi/tamponi sale a 9,6%. Una giornata difficile in Trentino sul fronte dell'emergenza.

Questi dati si aggiungono ai 93 casi registrati nel solo week-end. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 208 tamponi (tutti letti dall'ospedale Santa Chiara di Trento), 20 i test risultati positivi e 8 sono sintomatici, compreso 1 minorenne. Sono 11 pazienti che ricorrono alle cure ospedaliere. Il totale è di 6.565 casi e 471 decessi da inizio epidemia.

"Ci sono ancora collegamenti con i cluster noti - commenta la nota della Provincia - in particolare 2 contagi nella filiera alimentare. Da rilevare che ieri sono stati fatti 157 tamponi nel solo settore della raccolta frutta, con nessun caso positivo emerso: sono finora 87 i contagi in questo ambito dall'avvio dello screening".

Numeri che comunque preoccupano, il Trentino peggior territorio d'Italia nell'ultimo report dell'Iss. Nel pomeriggio in Provincia, i rappresentanti della Giunta hanno convocato la task force per un ulteriore aggiornamento sulle strategie diagnostiche e sulla situazione Covid nelle scuole, dove finora risultano in quarantena una quindicina di classi mentre altre 6 hanno terminato il periodo di isolamento dopo che erano stati individuati casi positivi tra alunni.

Rapporto contagi/tamponi:

lunedì 28 settembre: 20 positivi e 208 tamponi - 9,6% - 1 decesso

domenica 27 settembre: 42 positivi e 1.541 tamponi - 2,7%

sabato 26 settembre: 51 positivi e 2.116 tamponi - 2,4%

venerdì 25 settembre: 23 positivi e 2.155 tamponi - 1,06%

giovedì 24 settembre: 23 positivi e 1613 tamponi - 1,43%

mercoledì 23 settembre: 22 positivi e 2.227 tamponi - 0,9%

martedì 22 settembre: 25 positivi e 999 tamponi - 2,5%

lunedì 21 settembre: 2 positivi e 517 tamponi - 0,97%

domenica 20 settembre: 45 positivi e 1.547 tamponi - 2,9%

sabato 19 settembre: 22 positivi e 2.375 tamponi - 0,9%

venerdì 18 settembre: 18 positivi e 1.794 tamponi - 1%

giovedì 17 settembre: 76 positivi e 2.099 tamponi - 3,6%

mercoledì 16 settembre: 32 positivi e 2.528 tamponi - 1,3%

martedì 15 settembre: 20 positivi e 621 tamponi - 3,2%

lunedì 14 settembre: 20 positivi e 317 tamponi - 6,3%

domenica 13 settembre: 9 positivi e 1.166 tamponi - 0,77%

sabato 12 settembre: 22 positivi e 1.957 tamponi - 1,12%

venerdì 11 settembre: 29 positivi e 1.627 tamponi - 1,8%

giovedì 10 settembre: 82 positivi e 1.895 tamponi - 4,3%

mercoledì 9 settembre: 7 positivi e 1.251 tamponi - 0,56%

martedì 8 settembre: 3 positivi e 593 tamponi - 0,5%

lunedì 7 settembre: 17 positivi e 322 tamponi -5,2%

domenica 6 settembre: 33 positivi e 1.438 tamponi - 2,3%

sabato 5 settembre: 53 positivi e 1.708 tamponi - 3,1%

venerdì 4 settembre: 23 positivi e 1.925 tamponi - 1,19%

giovedì 3 settembre: 91 positivi e 2.317 tamponi - 3,93%

mercoledì 2 settembre: 33 positivi e 803 tamponi - 4,10%

martedì 1 settembre: 3 positivi e 695 tamponi - 0,43%

lunedì 31 agosto: 4 positivi e 122 tamponi - 3,57%

domenica 30 agosto: 8 positivi e 1.053 tamponi - 0,75%

sabato 29 agosto: 14 positivi e 1.365 tamponi - 1%

venerdì 28 agosto: 16 positivi e 1.390 tamponi - 1,15%

giovedì 27 agosto: 15 positivi e 1.351 tamponi - 1,11%

mercoledì 26 agosto: 7 positivi e 1.898 tamponi - 0,36%

martedì 25 agosto: 3 positivi e 530 tamponi - 0,56%

lunedì 24 agosto: 1 positivo e 374 tamponi - 0,27%