Coronavirus, ancora dati drammatici in Trentino: 11 morti quest'oggi per 400 vittime in soli 44 giorni. I nuovi contagi sono 58 (4 minori)

Mentre in Alto Adige i decessi oggi erano 2 e il rapporto contagi/tamponi era all'1,3% in Trentino oggi è stato superiore al 4%. Fugatti: ''L'R0 però è il quarto più basso d'Italia quindi i sacrifici fatti stanno funzionando''

TRENTO. Non si ferma la drammatica conta dei morti legata al coronavirus e dopo i 7 decessi di ieri, oggi sono addirittura 11 le vittime da Covid-19 registrate dall'Apss. Numeri terribili che portano il totale dall'inizio dell'epidemia a 400 una cifra spaventosa se si pensa che il primo decesso in Trentino è stato registrato il 12 marzo quindi in soli 44 giorni.

Una media di quasi 10 morti al giorno per un dramma che sembra non arrestarsi visto che la cifra toccata oggi è in netto rialzo rispetto agli scorsi giorni.

Sono, invece, 58 i contagi registrati (4 di questi sono, ancora una volta, minorenni) per 1365 tamponi (ieri erano stati 45 per 1.328 tamponi per un risultato superiore al 3% di test positivi) con un rapporto tamponi/contagio al 4,2% e così il totale di persone contagiate arriva ad essere 4.478.

Il tutto mentre nel vicino Alto Adige nelle ultime 24 ore su un totale di 1.546 tamponi effettuati solo 20 sono risultati positivi, ciò significa che la percentuale dei nuovi contagi sul totale dei tamponi si attesta al’1,3% (ieri era al 2%). In questo modo i contagi totali sono 2.476 mentre i decessi sono stati 2 per un totale di 256 vittime.

Numeri comunque drammatici ma sensibilmente più bassi rispetto al vicino (e speculare in termini di popolazione, attività e morfologia) Trentino se si pensa che in Provincia di Trento sono stati accertati circa 2.000 contagi e circa 150 vittime in più di Bolzano.

Fugatti ha poi mostrato una tabella pubblicata da alcuni giornali nazionali che segnala l'R0, il grado di quanto si trasmette il contagio, per il Trentino allo 0,44: ''Dunque siamo al quartultimo posto in Italia e vuol dire che i sacrifici fatti dai trentini si sentono''