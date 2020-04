Coronavirus, Antonio, senzatetto contagiato nei dormitori della città: ''Ora mi trovo alle Viote, ma grazie al Trentino che mi ha accolto e curato''

Senzatetto dal 2017 ha dormito sotto il ponte di San Lorenzo ma all'arrivo della tempesta Vaia l'acqua del fiume Adige gli ha portato via tutto. Poi è stato accolto alla Bonemelli e infine a Casa Orlando. Circa due settimane fa. con altri ospiti, è risultato positivo ed è stato poi portato alla struttura della Viote. "Voglio solo dire grazie a chi in modo professionale ci sta aiutando"

TRENTO. “Io posso solo dire grazie, grazie alle strutture che mi hanno accolto e grazie ai medici, agli infermieri, a tutto il personale sanitario e ai volontari che stanno seguendo me e tanti altri contagiati dal coronavirus”. Antonio Sotta ha 63 anni, ha la voce tranquilla e ferma. Lui dice di essere più fortunato di altri, pur essendo risultato positivo al coronavirus, infatti, non ha sintomi.

Ora si trova nelle struttura alle Viote dove assieme ad altri attende che gli sia fatto il secondo tampone per capire se è guarito oppure no. Il suo contagio risale a qualche settimana fa mentre si trovava in un dormitorio della città, a Casa Orlando.

Antonio è un senzatetto dal 2017. “Mi sono trovato in strada dopo alcuni problemi avuti in famiglia, a causa di un divorzio” ci racconta telefonicamente. Problemi che ne hanno creato altri facendogli perdere il lavoro, lo stipendio e tutto quello che aveva per andare avanti.

Ecco allora che dalla Valle del Vanoi dove si trovava ha deciso di partire per raggiungere Trento. Ha preso quelle poche cose che gli erano rimaste, dei vestiti, i documenti e la voglia di rifarsi una vita. La città da sempre questa speranza, quella di riuscire, in qualche modo, di trovare un lavoro e qualche soldo per andare avanti. Spesso però non è così. “Io sono cuoco – ci racconta Antonio – ho perso il lavoro e quando sono partito per la città speravo di poterne trovare un altro ma ho 63 anni e con questa età nessuno più mi ha voluto”.

A Trento, quando Antonio è arrivato, ad accoglierlo sono state purtroppo solo le rive del fiume Adige. Siamo sul finire del 2018 e la tempesta Vaia da lì a breve si sarebbe abbattuta con tutta la sua violenza sul Trentino. “La mia casa era la riva del fiume Adige sotto il ponte di San Lorenzo. Lì dormivo e poi alla mattina giravo a cercare un lavoro, qualche soldo per mangiare”. Una sorta di tram tram quotidiano che è andato avanti per diversi giorni fino ad una mattina. “Me lo ricordo bene cosa è successo ad un certo punto – ci racconta Antonio – perché se fosse avvenuto di notte avrei anche rischiato la vita. Mi sono alzato come sempre ed ho iniziato la giornata lasciando le mie cose sotto il ponte. Dopo qualche ora sono tornato per vedere se tutto era apposto ma l'acqua del fiume in pochissimo tempo era salita ed io avevo perso tutto. Le mie cose erano state portate via”.

Fu allora che Antonio decise di bussare alla porta del dormitorio Bonomelli dove è stato immediatamente accolto. Qui il direttore e i volontari lo hanno aiutato a rifare tutti i documenti che erano andati dispersi nella furia dell'Adige. “Mi hanno aiutato anche a impostare le carte per richiedere il reddito di cittadinanza. Sono stati tutti davvero gentili”.

Dalla Bonomelli Antonio passa poi per qualche giorno alla struttura Il Sentiero di Trento per poi arrivare a Casa Orlando. “Qui ho trovato delle persone molto in gamba che mi hanno anche dato un lavoro per 5 ore alla settimana al dormitorio Casa Giuseppe. Il mio compito era quello di segnare gli ospiti che rientravano alla sera e di verificare le loro condizioni”.

Ed è stato proprio durante quei giorni di alloggio a Casa Orlando e di lavoro a Casa Giuseppe che alla fine di marzo scorso vengono rilevati i primi casi positivi nelle strutture (QUI L'ARTICOLO). Una decina di persone i contagiati a cui sono stati aggiunti quelli che avevano con queste ultime avuto dei contatti. “Io purtroppo – racconta Antonio – ho fatto il tampone e sono risultato positivo. In tutto eravamo una ventina circa le persone interessate”. Dopo un primo momento di isolamento nelle strutture, i servizi dell'Apss hanno deciso di spostarli nell'edificio alle Viote, predisposti per i casi di Covid-19, dove si trovano ancora ora.

“Io fortunatamente non ho sintomi” ci dice Antonio “ma devo attendere venerdì prossimo per il secondo tampone e sapere se il virus se ne è andato”. Intanto le giornate scorrono in maniera tranquilla, se pur in isolamento sul Bondone. “Qui siamo seguiti da delle persone davvero brave. C'è molta attenzione e sono tutti molto professionali. La vita che facciamo è ben diversa da quella in dormitorio. C'erano degli orari per alzarsi, uscire e poi rientrare. Qui invece trascorriamo le giornate leggendo e ogni tanto a distanza scambiamo anche qualche parola. Siamo controllati dai sanitari per capire il decorso della malattia”.

Antonio, però, è ottimista e la grinta, come dimostrato in passato con le prove difficili che gli sono state messe davanti dalla vita, non gli manca. “Abbiamo persone preparate e che ci seguono 24 ore su 24. Se oggi sono qui a raccontare il bene che il Trentino riesce a fare lo devo ai dormitori che mi hanno accolto, ai frati cappuccini che mi hanno dato da mangiare e a tanti altri che seguono chi, come me, in questa situazione di emergenza hanno davvero bisogno. A loro dobbiamo dire grazie”.