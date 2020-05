Coronavirus, caos in stazione. L'eccessivo afflusso di viaggiatori blocca un treno, intervengono le forze dell'ordine

VERONA. Folla sui binari e treno bloccato. Caos questa mattina alla stazione di Verona Porta Vescovo. Un treno diretto a Venezia, infatti, è rimasto bloccato a causa dell'eccessivo afflusso di persone che ha colto di sorpresa tutti.

In queste settimane, come stabilito dalle direttive, i treni viaggiano con il 50% di posti disponibili per consentire il distanziamento interno. Trenitalia nel programmare i vari treni valuta la presenza degli utenti a seconda delle fasce considerando i giorni precedenti. Purtroppo, però, proprio oggi si è verificato un afflusso inaspettato.

La situazione all'interno del treno è diventata insostenibile proprio in prossimità della stazione di Verona Porta Vescovo tanto da costringere il personale di Trenitalia a chiedere gentilmente agli utenti di scendere (o comunque di non salire) fornendo in alternativa l'indicazione di un'altra corsa che a breve sarebbe partita. “Purtroppo – spiegano da Trenitalia – in tanti hanno deciso di non scendere dal treno e questo ha comportato il blocco del mezzo e la richiesta di intervento da parte delle forze dell'ordine”.

Tra le proteste dei viaggiatori nel corso della mattina la situazione si è fortunatamente normalizzata. Sull'afflusso nei treni in conferenza stampa è intervenuto anche il governatore Zaia. “I treni cominciano ad essere affollati e chiediamo a Trenitalia di rinforzare le tratte” ha affermato il presidente del Veneto.