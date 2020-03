Coronavirus, ci sono 261 casi in Trentino: 8 operatori sanitari all'Eremo infettati. Contagi anche a Baselga di Pinè, 64 a Trento. ECCO I 61 COMUNI DEL CONTAGIO

TRENTO. I numeri dei contagiati da coronavirus in Trentino aumentano (Qui articolo), così come i Comuni coinvolti nell'emergenza. Ora sono 61 i territori che presentano persone positive.

Dopo la prima vittima, una donna di 81 anni di Borgo, oggi è stato registrato il secondo decesso, don Luigi Trottner, parroco di Campitello (Qui articolo).

All'Eremo in particolare ci 19 casi, 11 pazienti e 8 operatori sanitari, mentre a Villa Regina ci sono 8 casi tra 6 operatori e 2 ospiti. "Sono in corso forte inchiesta epidemiologico e monitoraggio speciale di queste strutture", dice Antonio Ferro, direttore del Dipartimento di prevenzione.

Sono sei, purtroppo, i decessi in regione mentre in provincia di Trento i casi di contagio aumentano in maniera molto importante e si raggiunge quota 261 pazienti con 5 guariti, 174 persone a domicilio, 12 in terapia intensiva e 10 in alta intensità (Qui articolo).

Rispetto a ieri, venerdì 13 marzo, il dato di Arco cresce ulteriormente a 27 persone contagiate, mentre Pergine resta a 19 unità. A Canazei ci sono 10 persone, mentre a Borgo Chiese sono a 14, quindi Trento con oltre 60 casi. Entrano nella mappa nuovi Comuni come Baselga di Pinè.

Qui il focus sui contagi in Trentino divisi sui diversi comuni:

Trento 64

Pergine 19

Cis 2

Sanzeno 1

Predaia 2

Sfruz 1

Terzolas 1

Dimaro Folgarida 1

Commezzadura 6

Vermiglio 11

Carisolo 1

Pinzolo 2

Massimeno 1

Caderzone 1

Bocenago 2

Porte di Rendena 1

Sella Giudicarie 2

Tione 1

Borgo Lares 1

Bleggio Superiore 1

Comano 1

Pieve di Bono-Prezzo 7

Borgo Chiese 14

Storo 5

Ledro 2

Riva del Garda 3

Arco 27

Dro 4

Drena 2

Cavedine 1

Molveno 1

Andalo 2

Cavedago 1

Mezzolombardo 2

Mezzocorona 2

Cembra-Lisignago 4

Lavis 3

Albiano 1

Lona Lases 1

Aldeno 2

Calliano 1

Nomi 1

Rovereto 5

Mori 1

Brentonico 4

Avio 1

Baselga di Pinè 1

Vignola-Falesina 1

Calceranica 1

Lavarone 0 *

Castello-Molina di Fiemme 4

Cavalese 3

Tesero 1

Predazzo 1

San Giovanni di Fassa 4

Mazzin 1

Campitello di Fassa 4

Canazei 10

Canal San Bovo 1

Telve 1

Torcegno 2

Borgo 2

*Nel comune di Lavarone era stata inizialmente inserita una persona contagiata. E' stato riportato un dato errato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari