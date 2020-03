Coronavirus e mutui, accordo tra banche e Provincia per una moratoria di 12 mesi

La Provincia di Trento ha annunciato per mercoledì 25 marzo la firma di un protocollo d'intesa con gli istituti di credito per la moratoria di un anno su mutui e leasing. L'assessore Spinelli: "Intesa che permetterà alle imprese di affrontare la crisi con maggiore serenità e senza l'assillo delle rate"

TRENTO. Su mutui e leasing in vista una moratoria di 12 mesi. A comunicarlo è la Provincia di Trento, che tramite una nota comunica come ci sia in conclusione un accordo con gli istituti di credito operanti sul territorio trentino. L'appuntamento è fissato per mercoledì, quando le parti in causa apporranno la firma ad un protocollo d'intesa.

L'accordo, che sta valutando la possibilità appunto di una moratoria su mutui e leasing di 12 mesi, con un beneficio di 6 aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal governo nazionale e con l'attivazione di nuove linee di credito, verrà messo nero su bianco, come detto, in un protocollo.

“Gli imprenditori così fortemente colpiti dalla crisi innescata dal Covid-19 – ha evidenziato l'assessore Achille Spinelli – grazie all'intervento della Provincia e alla disponibilità degli istituti bancari attenti al nostro territorio, che ringrazio, potranno aderire alla moratoria per un periodo di un anno, quindi più lungo di quanto stabilito a livello nazionale. Si tratta di un'intesa importante perché permetterà alle imprese di affrontare la crisi con maggiore serenità e l'auspicata ripartenza senza l'assillo delle rate e con la possibilità di acceder a nuove linee di credito. Invito quindi l'utenza bancaria a voler cogliere questa importante opportunità”.