Coronavirus, il rapporto contagi/tamponi in Trentino resta sul 3% con 28 positivi: 5 sono minorenni. Due morti entrambi nelle Rsa

Il presidente Fugatti ha ribadito, per l'ennesima volta, che il contagio è stabilizzato anche se negli ultimi 8 giorni il rapporto è passato dal 9% a un 1,5% per poi tornare al 4% e ora al 3% mentre nel vicino Alto Adige il rapporto è costante intorno all'1% con picchi spalmati sulle ultime due settimane che si discostano molto poco da questo dato

TRENTO. Continua ad essere molto imprevedibile e variabile il numero di contagi in Trentino se si pensa che negli ultimi otto giorni si è passati da un picco del quasi 9% nel rapporto contagi/tamponi del 27 aprile, a un minimo dell'1,5% del primo maggio per poi risalire ieri, 3 maggio, al 4,13% e riscendere oggi intorno al 3% (2,9%) con 28 nuovi contagi e 966 tamponi. ''Di questi 5 sono minorenni - ha spiegato il presidente Fugatti - 9 sono stati trovati nelle Rsa. Mentre restano 17 persone in terapia intensiva''.

Insomma il presidente Fugatti continua da più di un mese a ripetere che il contagio è stabile anche se i dati proseguono a viaggiare su una sorta di altalena di valori che non ha nulla a che vedere, per esempio, con la stabilità del vicino Alto Adige che negli ultimi 15 giorni ha avuto come oscillazione massima il dato del 21 aprile con un rapporto contagi/tamponi del 2,81% (picco massimo) e quello di ieri con lo 0,23% (come minimo) mentre la media viaggia stabilmente intorno all'1%. E conta poco che aumentino o diminuiscano i tamponi perché se la situazione è quella che viene fotografata dai dati il rapporto percentuale dovrebbe restare costante (come in effetti accade in Provincia di Bolzano).

Due, invece, sono oggi i decessi entrambi avvenuti a Rovereto. Il quadro globale, quindi, per il Trentino parla di 4897 contagiati, 2451 guariti, 431 decessi e, ancora, secondo le tabelle dell'Azienda sanitaria, nessun asintomatico rilevato. Valori quasi doppi rispetto alla vicina Provincia di Bolzano dove si registrano 2.541 contagiati da inizio epidemia e 284 morti (3 sono stati i nuovi decessi rispetto a domenica 3 maggio).

Trento

contagi tamponi rapporto vittime 04 maggio 28 966 2,90% 2 03 maggio 62 1.502 4,13% 4 02 maggio 48 1.744 2,75% 2 01 maggio 18 1.203 1,50% 5 30 aprile 44 1.508 2,92% 2 29 aprile 40 1.168 3,42% 4 28 aprile 31 677 4,58% 5 27 aprile 98 1.092 8,97% 2 26 aprile 57 1.347 4,23% 5 25 aprile 58 1.365 4,25% 11 24 aprile 45 1.328 3,39% 7 23 aprile 80 1.467 5,45% 1 22 aprile 34 612 5,56% 5 21 aprile 18 599 3,01% 10 20 aprile 53 689 7,69% 6 19 aprile 86 1.276 6,74% 12 18 aprile 56 1.128 4,96% 6 17 aprile 86 1.246 6,90% 20 16 aprile 64 1.158 5,53% 4 15 aprile 76 840 9,05% 8 14 aprile 18 200 9,00% 10 13 aprile 63 768 8,20% 7 12 aprile 65 1.143 5,69% 9 11 aprile 145 1.703 8,51% 9 10 aprile 93 1.179 7,89% 7 9 aprile 89 800 11,13% 13 8 aprile 106 1.000 10,60% 11 7 aprile 125 800 15,63% 14 6 aprile 69 654 10,55% 13 5 aprile 58 699 8,30% 7 4 aprile 95 750 12,67% 6

Alto Adige