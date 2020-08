Coronavirus in Trentino, 26 contagi in 4 giorni, compreso un minorenne nelle ultime 24 ore. Un nuovo positivo a Cis e Isera. I casi Comune per Comune

Sono stati registrati 26 nuovi infetti tra lunedì 24 e giovedì 27 agosto. Sono stati identificati due focolai, in Vallagarina e nel capoluogo, mentre le autorità sanitarie monitorano anche una situazione in piana Rotaliana