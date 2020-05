Coronavirus in Trentino, 4 morti e 62 nuovi positivi, anche un minorenne ricoverato in ospedale. Il rapporto contagi/tamponi sale al 4%

I tamponi analizzati sono stati 1.502 per un risultato che si porta a 4,1% di test positivi. Ieri il tasso era risalito a 2,75% dopo il dato più basso da inizio epidemia di 1,5% di venerdì 1 maggio. Sei i minorenni infettati, uno in ospedale. In Alto Adige oggi 1 positivo su 436 tamponi (0,2%)

TRENTO. Sono stati registrati 62 i nuovi infetti (di questi 18 nelle Rsa) da Covid-19 e 4 i decessi (1 in casa di riposo) registrati nelle ultime 24 ore in Trentino. Complessivamente ci sono 4.869 casi e 429 morti da inizio epidemia coronavirus. Sono 2.571 i guariti, quindi attualmente ci sono 1.869 contagiati rispetto alle 1.908 unità di ieri. Questo l'aggiornamento dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

I tamponi analizzati sono stati 1.502 (601 letti da Apss e 901 da Cibio) per un risultato che si porta a 4,1% di test positivi. Ieri il tasso era risalito a 2,75% dopo il dato più basso da inizio epidemia di 1,5% di venerdì 1 maggio.

"Tra i nuovi contagi ci sono anche 6 minorenni - spiega la nota dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari - un giovane si trova ricoverato in ospedale. Si registra un calo nei ricoverati: sono 17 i pazienti in terapia intensiva, a questi si aggiungono 136 persone in altri reparti e 1.085 in isolamento fiduciario a casa".

C'è una sola persona risultata positiva al coronavirus nelle ultime 24 ore in Alto Adige su 436 tamponi analizzati. I dati, comunicati dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, un indice di contagio rapportato ai tamponi effettuati che rimane molto basso (0,2). E' invece di due il numero di decessi legati al virus che si sono verificati tra ieri e oggi.

In Alto Adige il numero delle persone positive al test del coronavirus si attesta a 2.536 casi. Per quanto riguarda le persone decedute negli ospedali sono 169 mentre sono 112 quelle nelle case di riposo. Sono quindi complessivamente 281 le persone morte in Alto Adige a causa del Covid-19 (Qui articolo).